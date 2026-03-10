Triage formazione e innovazione | alla Città ospedaliera la sfida della qualità in Pronto soccorso

Al pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino si concentrano attività di triage, formazione del personale e innovazioni per migliorare la qualità delle cure. Il primo contatto tra paziente e struttura avviene in pochi minuti, durante i quali si valutano le condizioni cliniche, si stabiliscono le priorità e si indirizza il percorso assistenziale. La gestione efficace di questa fase è fondamentale per l’intervento successivo.

Avellino, 10 marzo 2026 - Il primo contatto tra paziente e Pronto soccorso è spesso il momento più delicato dell'intero percorso di cura: in pochi minuti si valutano le condizioni cliniche, si stabiliscono le priorità e si orienta il percorso assistenziale. È attorno a questa consapevolezza che si è costruita, giorno dopo giorno, la cultura del triage — e che iniziative come quella appena conclusa trovano la loro ragione più profonda. Si è chiusa oggi, alla Città ospedaliera, la prima edizione del Corso base del Gruppo Formatori Triage (Gft), dedicato agli operatori del Pronto soccorso, con particolare attenzione al personale impegnato nelle attività di accoglienza e valutazione iniziale dei pazienti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

