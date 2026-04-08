La rotatoria della Stanga diventerà una vetrina di rara bellezza

La rotatoria della Stanga è un punto di riferimento per chi si dirige verso Padova Est, l’area degli ospedali o il centro città. Recentemente sono stati annunciati interventi per trasformarla in una vera e propria “vetrina” di grande impatto visivo. La modifica mira a migliorare l’aspetto estetico e l’immagine complessiva dell’area, rendendo la rotatoria più riconoscibile e attrattiva per chi la attraversa quotidianamente.

E' il punto di riferimento di chi deve recarsi a Padova Est, deve raggiungere l'area degli ospedali o dirigersi verso il centro città. Sono iniziati in questi giorni subito dopo le festività pasquali i lavori per il nuovo assetto della rotatoria della Stanga, uno degli accessi principali alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Pievaiola, più sicurezza. L’incrocio di Agello diventerà una rotatoriaBuone notizie sul fronte sicurezza stradale per le migliaia di automobilisti e pendolari che ogni giorno percorrono la strada regionale Pievaiola. Scompaiono le famiglie, Zuppi: “Così il nostro centro storico diventerà una vetrina vuota”Bologna, 2 marzo 2026 – Il centro storico ha cambiato volto e le conseguenze della sua trasformazione si ripercuotono anche sulla chiese dentro le...