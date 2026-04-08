La rivoluzione nel quartiere che diventerà il Polo dell' Innovazione ma non tutti sono contenti

Il quartiere di Sant’Albino a Monza sta subendo una trasformazione significativa con la creazione di un nuovo Polo dell’Innovazione. La riqualificazione prevede interventi di rinnovamento urbano e investimenti nel settore tecnologico. Tuttavia, alcuni residenti e associazioni locali hanno manifestato disappunto, sollevando preoccupazioni riguardo ai cambiamenti in corso. La modifica del tessuto urbano e delle attività presenti sta creando discussioni tra chi supporta il progetto e chi si oppone.

Sant’Albino cambia volto: il quartiere monzese si trasforma e diventa Polo dell’Innovazione. Una rivoluzione industriale che, però, non piace a tutti. Così che il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza organizza un incontro pubblico per mostrare come cambierà quell’angolo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Nel polo dell’innovazione. Le startup mettono il turboCon due iniziative complementari lanciate simultaneamente, ComoNExT consolida il suo ruolo di polo dell’innovazione: l’avvio della Fase Due del... Si parla di: Peschiera Borromeo, consegne in serata per gli ordini entro le 17: rivoluzione nel magazzino Amazon; Nel polo dell’innovazione Le startup mettono il turbo.