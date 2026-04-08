La regola delle 65 partite non funziona

Questa settimana ha portato nuove critiche alla regola delle 65 partite, che richiede ai giocatori di disputare almeno 65 partite di regular season da venti minuti per poter concorrere ai riconoscimenti individuali della NBA. La norma è stata spesso oggetto di discussioni, ma negli ultimi giorni sono emersi esempi concreti di giocatori che, pur avendo raggiunto questo limite, non sono stati considerati eleggibili per i premi.

Non è stata una bella settimana per la 65-game rule, la norma che impone ai giocatori di disputare almeno 65 partite di regular season da venti minuti per poter essere eleggibili ai premi individuali della NBA. Introdotta nel contratto collettivo del 2023, aveva l’obiettivo di limitare il load management, cioè la strategia delle squadre di tenere a riposo degli atleti integri in specifiche partite per farli riposare, che in quel momento veniva percepito come uno dei principali problemi della lega. Se l’idea aveva delle buone intenzioni, limitare le assenze dei migliori giocatori per offrire un prodotto migliore al pubblico pagante, l’esecuzione non sta funzionando. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La regola delle 65 partite non funziona Leggi anche: Doncic, anche la beffa: fuori dai premi per la regola delle 65 gare. Ma farà chiederà un'eccezione... Leggi anche: Regola del 3-3-3 contro l’ansia: come e perché funziona This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Temi più discussi: Don?i? e la regola delle 65 partite: l’Extraordinary Circumstances Challenge per l’MVP; Doncic, anche la beffa: fuori dai premi per la regola delle 65 gare. Ma chiederà un'eccezione...; Una settimana fuori per Cunningham: niente premi; La regola delle 65 partite sta diventando un boomerang per l'NBA. Perchè la regola NBA delle 65 partite sta creando enormi discussioniLa decisione della NBA di mettere un limite minimo alle partite giocate - 65 su 82 - per essere eleggibile ai premi di fine stagione è di nuovo nell'occhio del ciclone. La ... pianetabasket.com Anthony Edwards e Cade Cunningham non sono idonei ai trofei di fine stagioneLa regola delle 65 partite da giocare per almeno 20' continua a togliere concorrenti alla distribuzione dei premi di fine stagione tra i migliori giocatori dell'intera NBA. Sono infatti ... pianetabasket.com Dopo tanto silenzio, la cantante fa uno strappo alla regola e per la prima volta parla di un tema molto intimo - facebook.com facebook