Regola del 3-3-3 contro l’ansia | come e perché funziona

Arriva senza avviso, proprio mentre meno te lo aspetti. Improvvisamente senti il cuore accelerare, il respiro diventare più corto e i pensieri negativi riempiono la mente. La regola del 3-3-3 si propone come un metodo semplice per calmare l’ansia: guardi un punto davanti a te, poi ascolti tre suoni e infine muovi tre parti del corpo. In pochi minuti, riesci a riprendere il controllo e sentire meno quella sensazione di agitazione improvvisa.

Arriva quasi sempre senza preavviso. Stai facendo tutt'altro e improvvisamente qualcosa cambia. Il cuore inizia a battere più forte, il respiro si accorcia, la mente corre veloce verso pensieri negativi. L'attacco di ansia non chiede permesso: entra in scena e basta. In quei momenti la razionalità va in tilt e i ragionamenti complessi non funzionano. Serve qualcosa di immediato, da usare nel qui e ora. Proprio come la regola del 3-3-3, una tecnica semplice e veloce che ti aiuta a tornare nel presente quando senti che stai perdendo il controllo. Cos'è la tecnica del 3-3-3 e perché è così utile. Quella del 3-3-3 è una tecnica di grounding, cioè di radicamento nel momento presente.

