La partita delle aree Enel | due aziende si contendono gli spazi dell’ex centrale

Due aziende del settore manifatturiero sono coinvolte nella disputa per le aree dismesse dell’ex centrale Enel a La Spezia. Dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, le società avrebbero firmato un memorandum di riservatezza. La questione riguarda gli spazi dell’ex centrale, che sono stati oggetto di attenzione da parte di entrambe le aziende coinvolte. La situazione si sviluppa in un contesto di interesse economico e industriale per la zona.

La Spezia, 8 aprile 2026 – A contendersi le aree dismesse dell’ex centrale Enel sono due grandi aziende del manifatturiero, che dopo diversi sopralluoghi avrebbero già firmato un memorandum di riservatezza. A due anni dalla pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’acquisizione e la riqualificazione di parte del sito industriale, dall’alone di mistero che ha caratterizzato il procedimento filtrano timide indicazioni. È accaduto nel corso della riunione della seconda commissione consiliare chiesta dal Pd per fare il punto sul futuro della centrale, al quale hanno preso parte per Enel il responsabile nazionale della filiera carbone Nicola Bracaloni, e il direttore dell’impianto e responsabile del decommissioning, Vincenzo Cenci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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