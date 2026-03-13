Centrale di Comano Enel | Siamo a disposizione dell’amministrazione

Enel ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale di Comano. La questione riguarda i sovracanoni idroelettrici non ancora versati ai comuni del Bacino Imbrifero del fiume Enza. Il sindaco di Comano ha sollevato queste problematiche nei giorni scorsi, e ora anche la società energetica si è espressa in merito.

Anche la controparte interviene in merito alle problematiche sollevate dal sindaco di Comano Antonio Maffei in questi giorni sul mancato pagamento dei sovracanoni idroelettrici non versati ai comuni del Bacino Imbrifero del fiume Enza. Secondo il primo cittadino, e i comuni che fanno parte della stessa circoscrizione, Enel Green Power dovrebbe all'Ente più di 75mila euro per lo sfruttamento della risorsa acqua per il periodo dal 2013 al 2024. Soldi che, ribadiscono dall'amministrazione, sono dovuti per legge e che il Comune dovrebbe ridistribuire sul territorio tramite opere e servizi dedicati ai cittadini. Una vicenda che coinvolge diversi...