La mareggiata di due anni fa è un lontano ricordo | lavori a Lazzaretto quasi finiti lunedì parte l' ultimo lotto

Dopo due anni dalla mareggiata, i lavori di sistemazione a Lazzaretto sono quasi conclusi. La fase finale prevede l'inizio della fresatura della scogliera, prevista per lunedì 13 aprile, seguita dall'asfaltatura della strada. Le operazioni si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito e sono dirette a ripristinare le condizioni della viabilità nella zona.

Lunedì 13 aprile inizierà la fresatura della scogliera, per poi finire con l'asfaltatura della strada. Dopo circa due anni e mezzo dalla violenta mareggiata che danneggiò pesantemente il tratto costiero lungo strada per Lazzaretto ecco che i lavori sono prossimi alla conclusione. L'annuncio è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Lavori post mareggiata: chiusa per due mesi una parte di strada per LazzarettoCon interventi per un valore totale di 300mila euro sarà completata la barriera di protezione a mare, con la posa di scogli, necessari per tutelare... Leggi anche: A Milano il Teatro Ringhiera riaprirà dopo dieci anni: lavori quasi finiti