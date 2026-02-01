Giovani futuro e professione | i commercialisti incontrano gli studenti del Serra

Gli studenti del Serra hanno incontrato i commercialisti per scoprire come si diventa professionisti. La giornata si è svolta sabato all’istituto economico di Cesena, dove i giovani hanno potuto porre domande e capire meglio cosa comporta la professione di dottore commercialista. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri che l’istituto organizza per aiutare gli studenti a scegliere il loro futuro.

L’intervento dei dottori commercialisti completa il ciclo di incontri di orientamento, che nelle settimane precedenti ha visto il coinvolgimento anche dei consulenti del lavoro e dei notai All’iniziativa ha partecipato l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Cesena, con la collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì, rinnovando un impegno che prosegue per il terzo anno consecutivo. L’incontro ha coinvolto le classi quinte dell’istituto, offrendo agli studenti un momento di confronto diretto con il mondo delle professioni economiche e un’occasione concreta per conoscere il ruolo del dottore commercialista all’interno del sistema economico e sociale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

