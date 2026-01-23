L’Ecoforum di Legambiente fa tappa a Perugia | focus su rifiuti e imprese green

L’Ecoforum di Legambiente arriva a Perugia, presso il teatro Pavone, venerdì 13 febbraio. La nona edizione si concentra su temi quali la gestione dei rifiuti e le imprese sostenibili, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su pratiche e politiche per un’economia più circolare e rispettosa dell’ambiente. Un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità legate alla sostenibilità ambientale nel contesto locale e nazionale.

L'Ecoforum di Legambiente fa tappa a Perugia. Venerdì 13 febbraio, al teatro Pavone, si svolgerà la nona edizione dell'iniziativa dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale.Principale obiettivo della giornata è quello di analizzare e valorizzare l'impegno delle.

