La chiusura negli anni Novanta la riapertura a metà mese | il marchio Upim cerca figure professionali

Negli anni Novanta i negozi Upim sono stati chiusi, ma ora si sta preparando la riapertura, prevista a metà mese. I nuovi Grandi Magazzini sorgeranno in un edificio situato sul viale San Martino, al numero 6870, nello stesso stabile dove un tempo si trovavano i negozi Benetton. La società sta cercando figure professionali per le attività di gestione e vendita. La riapertura segna un rilancio del punto vendita nel quartiere.

Conto alla rovescia per l'apertura dei nuovi Grandi Magazzini Upim sul viale San Martino ai numeri 6870 dove una volta c'erano le porte dei locali Benetton. Manca ancora l'ufficialità ma a meno di sorprese sarà il 16 aprile la data con il taglio del nastro. Se non sorgeranno intoppi. Il cartello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Offerte di lavoro: Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali, come candidarsiAperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto vendite online e Supply chain specialist. Argomenti più discussi: Blues al centro del mondo. E Pistoia ne è la capitale; Viale Gorizia tutto da rifare. Transito vietato anche verso i box. In vista novanta giorni di disagi; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in calo dello 0,5%. Rally di Stm, crolla Leonardo. Spread a 90 punti; Giudice di pace senza cancellieri, il sindaco Naletto scrive al ministro della Giustizia Nordio: Evitare la chiusura del servizio. Carcere: rischio chiusura per l’Housing sociale di Palermo, ha accolto negli anni 90 persone detenute. L’appello per una prorogaNovanta persone detenute, in quasi quattro anni, hanno avuto la possibilità di abitare insieme ad altri, fare attività di volontariato e tirocini lavorativi per il reinserimento sociale a fine pena. agensir.it Novanta secondi con... Nicolò Cambiaghi! Bologna, Aston Villa, Italiano, i compagni, la cucina: l’attaccante rossoblù, eroe della notte di Roma in Europa League, non ha dribblato nessuna domanda. #ilrestodelcarlinovideo A cura di @gm_marchini - facebook.com facebook Già alla fine degli anni Novanta il numero di biglietti venduti all’anno era crollato a poco più di 100 milioni. Un settore che si sarebbe trovato ad affrontare altre due rivoluzioni: internet e il digitale. x.com