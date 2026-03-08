Droni iraniani colpiscono grattacielo a Kuwait City | il video della torre avvolta dalle fiamme

Nelle prime ore di domenica 8 marzo, droni iraniani hanno colpito un grattacielo a Kuwait City, provocando un grande incendio che ha avvolto la torre. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, mentre le fiamme si sono propagate rapidamente. Sono stati diffusi dei video che mostrano la struttura in fiamme e il fumo che si leva dal palazzo.

Un enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo. Il rogo è scoppiato in una sede governativa gestita dall’Istituto pubblico per la sicurezza sociale, scrive il Guardian. Il dipartimento ha affermato che “l’edificio principale dell’organizzazione è stato preso di mira, con conseguenti danni materiali”. L’incendio, da quanto si apprende, è ora sotto controllo. Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non lotta per vincere, ma per sopravvivere Gli Usa stanno ‘vincendo’ davvero in Iran o stanno svuotando il loro arsenale? Elezioni in Germania, viaggio nella patria delle auto tra paura della crisi e balzo AfD. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran, Kuwait City sotto attacco: le immagini del grattacielo in fiammeLe fiamme sono state viste sollevarsi nel cielo notturno mentre un enorme incendio devastava un grattacielo a Kuwait City domenica mattina presto.

