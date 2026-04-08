Keir Starmer si recherà nei Paesi del Golfo per stabilizzare il cessate il fuoco

Keir Starmer ha annunciato che si recherà nei Paesi del Golfo per incontrare i leader locali. L’obiettivo è discutere gli sforzi diplomatici relativi al cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran. La visita si svolgerà nei prossimi giorni e riguarda le regioni coinvolte nel conflitto. La missione si concentra sulle questioni di stabilizzazione e di dialogo tra le parti coinvolte.

Keir Starmer ha annunciato che si recherà nei Paesi del Golfo per incontrarne i leader e discutere degli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco di due settimane concordato tra Stati Uniti e Iran. La notizia della visita del Primo Ministro, prevista per mercoledì, arriva poche ore dopo l’accordo raggiunto martedì sera, che ha annullato la scadenza imposta dal presidente statunitense Donald Trump, secondo la quale l’ Iran avrebbe dovuto arrendersi o subire una distruzione generalizzata. Il premier britannico ha dichiarato: «Accolgo con favore l’accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Keir Starmer si recherà nei Paesi del Golfo per stabilizzare il cessate il fuoco Gli Epstein Files mettono nei guai Keir Starmer? Il primo ministro inglese rischia il posto per il caso MandelsonIl primo ministro britannico Keir Starmer sta attraversando quella che potrebbe essere la crisi più seria della sua carriera politica. Leggi anche: Hormuz libero per il cessate il fuoco: l’ultimatum di Trump all’Iran, Starmer convoca vertice Temi più discussi: Da Parigi a Londra, il fronte del No: la difficile visita di Carlo negli States; Carlo III, il viaggio negli Usa per Donald Trump. Vedrà anche il principe Harry?; Trump attacca nuovamente la mancanza di sostegno di Keir Starmer per la sua guerra in Iran, dicendo non vogliamo un altro Neville Chamberlain; Il debole Starmer è furioso per aver inviato re Carlo in visita di stato ufficiale per corteggiare Donald Trump nel mezzo di una grande spaccatura transatlantica causata dal presidente che parla male della Gran Bretagna. Keir Starmer si recherà nei Paesi del Golfo per stabilizzare il cessate il fuocoKeir Starmer ha annunciato che si recherà nei Paesi del Golfo per incontrarne i ... msn.com UK, il premier Starmer oggi nel Golfo per colloqui su riapertura Stretto Hormuz(Teleborsa) - Il premier britannico Keir Starmer si recherà oggi nel Golfo per incontrare i partner regionali e discutere gli sforzi diplomatici volti a sostenere e mantenere il cessate il fuoco USA-I ... finanza.repubblica.it Dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, diversi capi di Stato e di governo hanno pubblicato le loro reazioni all'accordo. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha espresso sollievo e ha auspicato che il cessate il fuoco si trasformi in un - facebook.com facebook Keir Starmer preoccupato dai concerti di Kanye West, sponsor in fuga x.com