Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE | segna Puczka! Brugarello prima espulso e poi rosso revocato succede di tutto

Nella partita tra Juventus Next Gen e Ternana, il risultato finale è stato di 1-0 grazie a un gol di Puczka. Durante l'incontro si sono verificati momenti di tensione, tra cui un'espulsione di Brugarello e successivamente la revoca del cartellino rosso. La partita, valida per la 34ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita con attenzione, con sintesi, moviola e cronaca dettagliata.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-0: sintesi e moviola. 35? Espulso Brugarello, poi..decisione cambiata – Altro episodio clamoroso da moviola contro i bianconeri! Aramu, spalle alla porta, viene atterrato da Brugarello: fallo e cartellino rosso diretto secondo Di Mario! Brambilla gioca la card dell’FVS, mandando l’arbitro al monitor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: segna Puczka! Brugarello prima espulso e poi rosso revocato, succede di tutto Juventus Next Gen Gubbio 1-2 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta!di Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Puczka porta avanti i bianconeri su rigore! Sardi in 10, espulso ZambataroCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Temi più discussi: Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica; Dove vedere Juventus Next Gen-Ternana: data, orario e diretta. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-0, primo cambio del matchBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Juventus Next Gen Maglia celebrativa per Guerra - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com