Juve Primavera chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin in semifinale di Coppa Italia Tutti i dettagli

Juve Primavera, i bianconeri battono 3-0 l’Inter e volano in semifinale di Coppa Italia dove affronteranno il Parma. Le ultime sulla competizione. Il settore giovanile bianconero continua a regalare soddisfazioni immense, confermandosi un serbatoio inesauribile di talento e determinazione. L’ultima impresa porta la firma della Juve Primavera, che ha letteralmente dominato il palcoscenico nazionale staccando il pass per la semifinale della competizione dedicata ai giovani talenti. Il verdetto del campo è stato inappellabile e non ha lasciato spazio a repliche. Con una prestazione corale ai limiti della perfezione, la Juve Primavera si è qualificata in semifinale di Coppa Italia battendo 3-0 l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

