Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nel corso della semifinale di Coppa Italia Primavera, le squadre si sono affrontate in una partita che ha visto momenti di tensione e azioni decisive. Sono stati riportati dettagli sulla sintesi dell'incontro, con analisi della moviola, il tabellino e il risultato finale. La cronaca della partita ha descritto i passaggi principali e gli eventi più significativi che si sono verificati durante il match.

di Fabio Zaccaria del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà chi avrà la meglio fra Atalanta e Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 18:30 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Parma Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus: in attesa delle formazioni ufficiali Parma: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Espulsi: Tutte le notizie sul campionato Primavera . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Scheda squadra Juventus U20; U20 | Cremonese-Juventus | Il tabellino. Primavera Juve, il nuovo anno inizia con un pareggio: a Vinovo è 0-0 col ParmaLa Juventus Primavera apre il nuovo anno con un pareggio interno contro il Parma al termine di una gara equilibrata e povera di emozioni. I ritmi sono bassi e le occasioni scarse, con gli ospiti più ... tuttosport.com Diretta | Cremonese Juventus Primavera (risultato finale 1-2): grigiorossi sul baratro! (oggi 4 aprile 2026)Diretta Cremonese Juventus Primavera streaming video tv: grigiorossi per raggiungere il playout, bianconeri per entrare nei playoff. ilsussidiario.net Il calendario della Primavera fino alla 35a giornata Cremonese-Juventus, sabato 4 aprile 2026 ore 13 Torino-Cremonese, lunedì 13 aprile 2026, ore 15 Cremonese-Verona, domenica 19 aprile 2026, ore 13 Parma-Cremonese, sabato 25 aprile 2026, ore 15 - facebook.com facebook Con la vittoria sull'Hellas Verona, la Primavera Femminile è matematicamente alle Final Four con tre giornate d'anticipo e una partita in menoAnche Juventus, Roma e Sassuolo già qualificate. Con le ultime gare si decideranno gli accoppiamenti delle x.com