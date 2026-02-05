Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Atalanta e Juventus valida per i quarti di finale della Coppa Italia si è conclusa con una vittoria netta dei bianconeri. La gara è stata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La Juve ha segnato due gol, mentre l’Atalanta ha provato a reagire senza riuscire a trovare il pareggio. Gli spettatori presenti allo stadio hanno assistito a un match pieno di emozioni, con alcune decisioni dell’arbitro che hanno fatto discutere. La Juventus avanza in semif

di Marco Baridon del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 – Migliore in campo Juve. Al termine del match Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Approfondimenti su Atalanta Juve 2025/26 Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, cronaca, risultato e tabellino Seguiamo insieme la cronaca della partita tra Atalanta e Juventus Primavera, valida per la 17ª giornata del campionato 202526. Fiorentina Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Ultime notizie su Atalanta Juve 2025/26 Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming. Atalanta-Juventus, oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaroLa Coppa Italia entra nel vivo con Atalanta-Juventus, partita valida per i quarti di finale. Dopo il successo dell'Inter sul Torino, oggi la squadra di ... lapresse.it Coppa Italia, Atalanta-Juventus: Palladino rilancia Raspadori, Spalletti punta su David. Yildiz parte dalla panchinaCoppa Italia, Atalanta-Juventus: Palladino rilancia Raspadori, Spalletti punta su David. Yildiz parte dalla panchina Dopo il cambio in panchina, entrambe hanno svoltato. Atalanta e Juventus ... tuttojuve.com Juventus to beat Atalanta. Tough away game for Juventus against Atalanta, but I’m backing them to get the win. Forza Juve! x.com Palladino elogia la Juventus Alla vigilia di Atalanta-Juventus, il tecnico nerazzurro ha sottolineato la qualità e la profondità della rosa juventina, parlando di una squadra ricca di campioni ma anche di giovani in forte crescita, sempre più consapevoli dei pr facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.