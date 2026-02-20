Canzoni e racconti di vita di Edith Piaf concerto solidale in omaggio all' icona del Novecento

Il concerto solidale dedicato a Edith Piaf si svolgerà venerdì 27 febbraio alle 21 al Teatro Tiffany di Forlì, in risposta alla richiesta di aiuto per le famiglie in difficoltà. L’evento presenta canzoni e racconti di vita dell’iconica cantante francese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti sociali locali. La serata combina musica dal vivo e testimonianze, coinvolgendo pubblico e artisti in un momento di condivisione. I biglietti sono già in vendita presso il botteghino del teatro.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 21, il Teatro Tiffany di Forlì ospiterà una serata all’insegna della musica e della solidarietà. L’Associazione Cantiere Tiffany promuove infatti il concerto–spettacolo “Edith Edith – Canzoni e racconti di vita della Piaf”, con l’obiettivo di sostenere l’Associazione Amici di Emmaus, impegnata negli aiuti alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Protagonista sul palco sarà Daniela Piccari (voce), affiancata da Fabrizio Flisi al pianoforte e Andrea Alessi al contrabbasso. Lo spettacolo si presenta come un omaggio intenso e coinvolgente a Edith Piaf, figura simbolo del Novecento europeo, attraverso un intreccio di interpretazione musicale e narrazione teatrale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

