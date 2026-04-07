Carlo Ancelotti sta per firmare il rinnovo del contratto con la nazionale brasiliana, che durerà fino al 2030. L’accordo include vari dettagli ancora da definire, ma l’intesa tra le parti sembra ormai raggiunta. La notizia riguarda la volontà della federazione di confermare l’allenatore come guida tecnica della selezione sudamericana, con il rinnovo a portata di mano.

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© Calcionews24.com - Ancelotti Brasile, altro che ct dell’Italia: la Seleção lo blinda! Manca solo la firma per il rinnovo, tuti i dettagli

L’ipotesi Carlo Ancelotti CT dell’Italia dopo i Mondiali: col Brasile è già pronto un ricco rinnovoCarlo Ancelotti è il CT del Brasile ma il suo nome fa gola all'Italia in questo momento di profondo rinnovamento anche della panchina azzurra in caso...

Carlo Ancelotti non sarà CT dell’Italia: rinnova col Brasile e fa aumentare lo stipendio dello staffNessuna possibilità di vedere Carlo Ancelotti prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

ANCELOTTI DIZ QUE TÉCNICO BRASILEIRO É 'FIGURA FRACA' NO EXTERIOR; LEÃO ALFINETA NA FRENTE DO MR.

Temi più discussi: Gattuso è una brava persona, ma perché Ancelotti allena il Brasile? Ricordo i lanci di pomodori, adesso c'è solo il silenzio; 'Scusa Luka, ma per caso tu...': la simpatica domanda di Ancelotti a Modric; Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali; Brasile, Ancelotti svela il primo convocato per il Mondiale: ecco chi è.

Carlo Ancelotti non sarà CT dell’Italia: rinnova col Brasile e fa aumentare lo stipendio dello staffNessuna possibilità di vedere Carlo Ancelotti prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La Federcalcio brasiliana ha accelerato i tempi e concluso l’accordo per il rinnovo fino al 2030: ... fanpage.it

Brasile, Ancelotti bersagliato per la mancata convocazione di Neymar: Le scelte le faccio io. Il ruolo del figlio DavideBrasile, Ancelotti bersagliato per la mancata convocazione di Neymar: Le scelte le faccio io. Il ruolo del figlio Davide ... sport.virgilio.it

ANCELOTTI SI LEGA CON IL BRASILE Niente Nazionale italiana: il tecnico firmerà un rinnovo con la Seleção fino al 2030, annata in cui si giocheranno i Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco Secondo quanto riporta ESPN Brasil, con il nuovo acc - facebook.com facebook

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