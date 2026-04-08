Italia-Croazia oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Italia e Croazia nella fase a gironi della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. La sfida si svolge in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. La partita è parte del programma ufficiale della competizione, che vede le due nazionali affrontarsi nella fase preliminare.

Si chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, mercoledì 8 aprile, il Settebello concluderà il proprio cammino nel Gruppo B affrontando la Croazia nel match decisivo per il passaggio alle Finali. La sfida tra Settebello e balcanici sarà la seconda del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.30 italiane: per non dipendere dal risultato di Spagna-USA, prevista alle ore 18.45 italiane, l’Italia dovrà al massimo perdere con un gol di scarto contro la Croazia. Per il match tra Settebello e Croazia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Temi più discussi: Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la CroaziaIN AGGIORNAMENTO - Un Settebello solido regola 15-8 gli Stati Uniti nella seconda giornata della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Bella prova del mancino Eduardo Campopiano che, ... federnuoto.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook I governi di cinque Paesi UE (Ungheria, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Croazia) stanno minando «in modo sistematico e intenzionale» lo Stato di diritto. La denuncia nel rapporto 2026 di Civil Liberties Union for Europe, citato dal Guardian. x.com