Una mostra in corso fino a novembre al Museo Hermann Hesse Montagnola in Svizzera mette in evidenza il lavoro di Isa Hesse-Rabinovitch, artista attiva tra gli anni Quaranta e Duemila. Illustratrice, fotografa e cineasta, ha realizzato opere che combinano immagini e narrazione visiva con un tocco giocoso. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari mezzi espressivi, lasciando un segno nel panorama artistico del suo tempo.

Illustratrice, fotografa e cineasta, creatrice di affascinanti mondi visivi dal carattere giocoso. Alla figura e all’opera di Isa Hesse-Rabinovitch, vissuta tra il 1917 e il 2003, è dedicata la mostra in corso fino a novembre al il Museo Hermann Hesse Montagnola, in Svizzera. Non una classica retrospettiva, ma un percorso che ne ripercorre l’arte piena di sorprese, grazie allo sguardo poetico e indagatore: un’opera che sfugge a interpretazioni univoche e invita a essere continuamente riscoperta. Le lettere scambiate con Hermann Hesse, le fotografie e i film realizzati dopo la morte dello scrittore, creano una trama sottile di vicinanza e distanza, memoria e presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Isa Hesse-Rabinovitch pioniera tra foto e cinema

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. Che programmi avete per Pasqua Il museo vi aspetta tutti i giorni, dalle 10:30 alle 17:30! Un’occasione perfetta per visitare la nuova mostra “Isa Hesse-Rabinovitch!” e per lasciarsi guidare in una passeggiata tra i paesaggi della Collina d’Oro, tanto a - facebook.com facebook