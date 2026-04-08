Una possibile tregua tra Iran e Stati Uniti sembra ancora lontana e fragile, con tensioni che continuano a dominare le relazioni tra i due Paesi. Recentemente, la teocrazia iraniana ha diffuso un piano in dieci punti, mentre la Casa Bianca ha smentito che siano in corso trattative ufficiali. La situazione rimane tesa e caratterizzata da un clima di incertezza, senza segnali concreti di un avvicinamento imminente.

Roma, 9 aprile 2026 – Una tregua tanto fragile che può già saltare. Sì, perché se da una parte – grazie alla mediazione del Pakistan e al via libera della Guida suprema Mojtaba Khamenei – gli Stati Uniti hanno concordato con Teheran un cessate il fuoco di due settimane, dall’altra il Libano resta sotto attacco e la Repubblica islamica potrebbe riprendere i bombardamenti contro Israele. Inoltre lo Stretto di Hormuz, la cui riapertura era alla base della tregua, è stato subito nuovamente chiuso alle navi proprio perché la guerra non si ferma a Beirut. Senza contare che ieri mattina si sono registrati nuovi attacchi iraniani nei Paesi del Golfo, definiti da Teheran “ritorsioni” per altri attacchi che avrebbe ricevuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran-Usa, intesa difficile. La teocrazia diffonde un piano in dieci punti. La Casa Bianca nega siano in discussione

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Europa accoglie tregua Usa-Iran, ma l’accordo è ancora in alto mare x.com

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