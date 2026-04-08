Nella notte, le minacce di un intervento militare contro l’Iran, avanzate dall’amministrazione statunitense, non hanno portato a un attacco. Il regime iraniano ha mantenuto il controllo, nonostante le tensioni crescenti e le sanzioni internazionali. La presenza di uranio arricchito nel paese rimane invariata, mentre le autorità iraniane affermano di aver resistito alle pressioni esterne. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

“L’intera civiltà” che, nelle minacce di Donald Trump (ma solo in quelle), ha corso il rischio di estinguersi ieri notte è ancora viva e vegeta. Il regime che essa stessa si è data con la rivoluzione del ’79 – massacratore dei suoi stessi cittadini, quindi indifendibile – ha al massimo vacillato sotto i raid che hanno “eliminato” la Guida Suprema Ali Khamenei e alcuni dei livelli più alti dei Pasdaran, ma non è collassato come qualcuno dei consiglieri del presidente degli Stati Uniti a Washington aveva improvvidamente sperato. Perché l’Iran non è il Venezuela, e affinché la scellerata avventura di “ Epic Fury ” potesse avere un minimo di senso il capo della Casa Bianca avrebbe dovuto saperlo o, se non altro, qualcuno dei suoi avrebbe dovuto spiegarglielo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, il regime ha resistito alle bombe: ora potrà far meno male a Israele, ma ha ancora il suo uranio arricchito

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