Un portavoce ha dichiarato che l’operazione Epic Fury rappresenta una vittoria storica e decisiva sul campo di battaglia, affermando che l’Iran è stato fortemente indebolito. La dichiarazione sottolinea come il risultato sia stato ottenuto con successo, senza menzionare ulteriori dettagli sull’operazione o sulle conseguenze immediate. Le parole evidenziano la percezione di un risultato significativo, senza entrare nel merito di eventuali implicazioni politiche o strategiche.

Home > Video > Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" “L’operazione Epic Fury è stata una vittoria storica e schiacciante sul campo di battaglia sotto ogni punto di vista”. Lo ha affermato il capo del Pentagono Pete Hegseth nel corso di una conferenza stampa. Hegseth ha poi sottolineato il ruolo di Donald Trump. “Altri presidenti hanno perso tempo e rimandato il problema. Il presidente Trump ha fatto la storia – ha spiegato – Nessun altro presidente ha dimostrato il coraggio e la determinazione di questo Comandante in Capo”. Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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