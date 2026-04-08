Iran a Teheran i manifestanti bruciano le bandiere di Stati Uniti e Israele

Da lapresse.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina a Teheran, subito dopo l’annuncio di un cessate il fuoco, centinaia di manifestanti filogovernativi si sono riuniti nelle strade della capitale. Durante la protesta, alcuni hanno bruciato bandiere degli Stati Uniti e di Israele, mentre intonavano slogan contro questi paesi e contro i loro sostenitori. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, con la polizia presente ma senza intervenire in modo significativo.

Mercoledì mattina, dopo l’annuncio del cessate il fuoco, centinaia di manifestanti filogovernativi si sono radunati a Teheran, intonando “Morte all’ America, morte a Israele, morte ai compromissori”. Bruciate le bandiere dei due Paesi nemici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran a teheran i manifestanti bruciano le bandiere di stati uniti e israele
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