Iran a Teheran i manifestanti bruciano le bandiere di Stati Uniti e Israele
Mercoledì mattina a Teheran, subito dopo l’annuncio di un cessate il fuoco, centinaia di manifestanti filogovernativi si sono riuniti nelle strade della capitale. Durante la protesta, alcuni hanno bruciato bandiere degli Stati Uniti e di Israele, mentre intonavano slogan contro questi paesi e contro i loro sostenitori. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, con la polizia presente ma senza intervenire in modo significativo.
Mercoledì mattina, dopo l’annuncio del cessate il fuoco, centinaia di manifestanti filogovernativi si sono radunati a Teheran, intonando “Morte all’ America, morte a Israele, morte ai compromissori”. Bruciate le bandiere dei due Paesi nemici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di Teheran
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