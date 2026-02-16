Iphone 17 pro max in alluminio si ammacca anche nelle custodie ecco perché

L’iPhone 17 Pro Max in alluminio si ammacca facilmente anche quando è protetto da una custodia, a causa della qualità del materiale. Apple ha deciso di utilizzare un alluminio più sottile e leggero rispetto ai modelli precedenti, ma questo ha reso il dispositivo più fragile in caso di urti. Per esempio, molti utenti hanno già segnalato ammaccature sulla scocca anche dopo piccoli incidenti, come una caduta da pochi centimetri. Questa scelta di materiali influisce direttamente sulla resistenza del telefono durante l’uso quotidiano.

questo testo analizza la scelta dei materiali nell' iPhone 17 Pro Max rispetto al modello base, ponendo l'attenzione sull' alluminio impiegato, sulla gestione termica attraverso una camera di raffreddamento a vapore e sulle implicazioni pratiche per l'uso quotidiano. vengono esaminate le differenze tra le serie di alluminio utilizzate e le conseguenze reali per robustezza ed affidabilità, con particolare riguardo al design e alle prestazioni. alluminio 5080 e prestazioni termiche dell'iPhone 17 pro max. nelle generazioni recenti, Apple ha puntato su materiali selezionati con attenzione: modelli precedenti della linea Pro hanno fatto ricorso a acciaio inossidabile o titanio, mentre l'iPhone 17 Pro Max adotta una scocca in alluminio 5080.