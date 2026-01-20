Se sono mai stato corteggiato? Bigliettini lingue da un tavolo all’altro camerieri compiacenti Le donne sbrigative mi chiedevano ‘solo mezz’ora’ io rispondevo così | lo rivela Claudio Amendola

Claudio Amendola racconta con semplicità e sincerità le sue esperienze di corteggiamento, descrivendo i metodi utilizzati e le situazioni vissute. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore condivide ricordi di momenti in cui è stato oggetto di attenzioni e cortesie da parte delle donne, offrendo uno sguardo autentico e diretto sulla sua vita privata e sui rapporti interpersonali.

“Sono stato corteggiato in tutti i modi”. Non ci gira attorno Claudio Amendola a domanda precisa de Il Corriere della Sera. “Le donne quando vogliono sono più dirette di noi uomini: – ha affermato – bigliettini, lingue da un tavolo all’altro, camerieri compiacenti. Le più sbrigative arrivavano a dire: ‘dai, ho solo mezz’ora’. Dire no era un piacere. La mia frase era: ‘ma lo sai con chi sto io?’. Ho visto facce sgomente”. Sempre sul versante sentimentale ha suscitato clamore la separazione nel 2022 si è separato da Francesca Neri dopo 25 anni insieme. Erano una delle coppie più belle e amate dello showbusiness italiano: “Ad un certo punto le cose cambiano: le linee che si intersecavano non lo fanno più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

