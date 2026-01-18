Redditi bassi lavoro precario e giovani che non vanno a scuola | sono 20 le aree di Torino più critiche
A Torino, alcune zone presentano criticità evidenti legate a redditi più bassi, lavoro precario e giovani meno coinvolti nell’istruzione. Queste aree, numerate e analizzate, riflettono realtà sociali complesse che influenzano la qualità della vita quotidiana. Conoscere queste criticità è fondamentale per comprendere il contesto urbano e promuovere interventi mirati a migliorare le condizioni locali.
Non è più solo una questione di percezione o sentito dire: a Torino, così come in altre città italiane, ci sono aree in cui vivere è, statisticamente, più difficile. Non è la città in sé, né la Circoscrizione né il quartiere: per la prima volta l’Istat è sceso nel dettaglio a livello sub-comunale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Lavoro precario e salari bassi, la Cgil: "In Sicilia il 76,2% redditi sono sotto i 25 mila euro lordi"
Leggi anche: Piacentini “paperone“ dell’Aula. I redditi più bassi sono dei leghisti
Redditi bassi, lavoro precario e giovani che non vanno a scuola: sono 20 le aree di Torino più critiche; Pd e questione lavoro: Senza diritti per tutti non c’è nuovo sviluppo; Verona città metropolitana, la spinta del PD: «Servono poteri e risorse su trasporti, casa e sicurezza; Bigon – Trevisi (Pd): “Verona deve diventare città metropolitana.
Redditi bassi, lavoro precario e giovani che non vanno a scuola: sono 20 le aree di Torino più critiche - Da Regio Parco a Borgata Aurora, da Falchera a Lucento: è la fotografia di Torino secondo l'Istat, terza città in Italia quando si parla di numero di aree ad elevata criticità ... torinotoday.it
Lavoro, redditi medio-bassi hanno tenuto meglio il potere d'acquisto - basse, mentre i redditi alti hanno fronteggiato con più difficoltà la crescita dell'inflazione ... teleborsa.it
Lavoro, Inps: stagnazione generale dei salari, ma il fisco smorza il peso dell’inflazione su redditi bassi - Le retribuzioni lorde dei dipendenti pubblici e privati (esclusi domestici e operai agricoli) nel periodo 2014- ildiariodellavoro.it
Carrello e bollette salasso per le famiglie colpiti i redditi bassi L'Istat: "In 5 anni i prezzi dei beni alimentari sono saliti del 24% quelli energetici del 34,1%" .Da gennaio rincari per diesel e pedaggi. x.com
NEL 2026 SI ABBASSA L'IRPEF PER I REDDITI MEDIO-BASSI MORTARA - Una riduzione delle tasse comunali arriverà anche a Mortara nel 2026. Il commissario prefettizio Giorgio Franco Zanzi ha deciso di rimodulare l’addizionale Irpef comunale, riducen - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.