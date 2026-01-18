A Torino, alcune zone presentano criticità evidenti legate a redditi più bassi, lavoro precario e giovani meno coinvolti nell’istruzione. Queste aree, numerate e analizzate, riflettono realtà sociali complesse che influenzano la qualità della vita quotidiana. Conoscere queste criticità è fondamentale per comprendere il contesto urbano e promuovere interventi mirati a migliorare le condizioni locali.

Non è più solo una questione di percezione o sentito dire: a Torino, così come in altre città italiane, ci sono aree in cui vivere è, statisticamente, più difficile. Non è la città in sé, né la Circoscrizione né il quartiere: per la prima volta l’Istat è sceso nel dettaglio a livello sub-comunale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Redditi bassi, lavoro precario e giovani che non vanno a scuola: sono 20 le aree di Torino più critiche

