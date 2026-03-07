Incendio in un appartamento | Vigili del Fuoco al lavoro

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere Pastena per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento. Sul posto sono arrivati rapidamente e hanno lavorato per mettere sotto controllo le fiamme. La situazione è stata gestita dai pompieri, che hanno operato per evitare che il fuoco si diffondesse ad altre parti dell’edificio. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio.

Vigili del Fuoco in azione nel quartiere Pastena per incendio in abitazione. Intorno alle 15.30 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato probabilmente nel vano cucina di un appartamento in via Orazio Flacco a Salerno. I caschi rossi della sede centrale supportati da un'autoscala sono intervenuti prontamente utilizzando anche i presidi antincendio presenti all'interno del condominio. Estinte le fiamme che hanno comunque danneggiato l'appartamento, non si sono registrati fortunatamente feriti. Ancora all'opera le squadre.