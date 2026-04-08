Il ruolo del misterioso drone Rq-180 in Iran

Un drone di stealth, soprannominato Lady of Larissa, è al centro di discussioni riguardo alla sua presenza in Iran. La sua denominazione ufficiale non è ancora nota, e molte fonti si riferiscono ad esso come RQ-180. La sua posizione e le sue capacità sono oggetto di attenzione, anche se dettagli specifici non sono stati resi pubblici. La sua presenza nel paese ha suscitato interesse tra esperti e analisti militari.

Non si conosce la designazione ufficiale del velivolo che ormai viene chiamato Lady of Larissa, né la sua denominazione formale, per quanto molti abbiano iniziato a indicare questa piattaforma stealth come RQ-180. Si possono tuttavia avanzare alcune ipotesi sul suo “impiego operativo” e sul suo possibile coinvolgimento nelle operazioni militari condotte in Iran, risalendo a un programma segreto di droni stealth della Guerra Fredda, quando ingenti fondi vennero investiti nello sviluppo di un drone spia destinato a una missione ben precisa: monitorare gli arsenali missilistici del nemico, individuarne la posizione e seguirne l’attività. Quando... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ruolo del misterioso drone Rq-180 in Iran Il volo poi l'atterraggio misterioso: svelato il nuovo maxi drone Usa RQ-180Un drone stealth per missioni di ricognizione e intelligence a lungo raggio ad alta quota, considerato “segreto” nelle sue specifiche tecniche ma già... Drone Usa da Singonella, «ruolo nelle ricerche del pilota disperso in Iran». La missione del Triton con il transponder spentoI sistemi di tracciamento aereo hanno rilevato nelle ultime ore una missione classificata come «di particolare interesse» condotta da un drone della... Secretive RQ-170 Stealth Drone Returns From Venezuela Mission! Temi più discussi: Il ruolo del misterioso drone Rq-180 in Iran: un progetto della guerra fredda; EA-18, anche in Iran protagonisti della guerra elettronica; Il mistero del drone Triton decollato da Sigonella per salvare il pilota Usa del caccia abbattuto in Iran. Il ruolo del misterioso drone Rq-180 in Iran: un progetto della guerra freddaIl drone Rq-180, misterioso velivolo potrebbe essere l’asset chiave per la caccia ai lanciatori iraniani, erede diretto dei programmi segreti della Guerra Fredda ... ilgiornale.it Chi comanda in Iran dopo i raid? il ruolo dei PasdaranUn vuoto di comando apre spazi ai Pasdaran e complica i contatti diplomatici: una mappa dei protagonisti e dei rischi ... notizie.it Iran, Trump sospende l’attacco: due settimane per trattare; Si incrina il muro del Patto di Stabilità; Caro energia, il Governo lavora al piano; La tregua affonda il petrolio; Mps, il board licenza Lovaglio; Commerzbank gela Unicredit; Stellantis posticipa il Net Zero - facebook.com facebook Stati Uniti, Iran e Israele concordano un cessate il fuoco. Riapre lo Stretto di Hormuz. Il racconto da Tel Aviv Di Fiammetta Martegani x.com