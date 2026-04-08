Il ritorno del Tribunale Maxi cantiere al fotofinish

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dodici mesi di attese e lavori, il Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi si prepara a rimuovere i ponteggi e a tornare alla normalità. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi già da tempo, sono ormai quasi terminati e si avviano verso la conclusione. La ripresa delle attività nel tribunale segna la fine di un intervento lungo e complesso, iniziato con l’obiettivo di rinnovare l’edificio.

A un anno di distanza dalla prevista fine dei lavori, inizia a liberarsi dai ponteggi il Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi. La tanto attesa ristrutturazione dell’ala est del prestigioso edificio seicentesco nel centro storico, da dove ormai da anni se ne è andata la Procura, è iniziata nel settembre 2023 e secondo le previsioni ufficiali avrebbe dovuto concludersi ad aprile 2025. L’ammontare dei lavori, che il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna del Ministero delle Infrastrutture pagherà con i fondi del Pnrr, è di poco più di 7,1 milioni di euro. Da 2 anni e mezzo l’area di cantiere esterna ha cancellato in un sol colpo con la recinzione quasi tutti i parcheggi della piazzetta Anita Garibaldi accanto al Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il ritorno del Tribunale. Maxi cantiere al fotofinish

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il ritorno del tribunaleIl ritorno del Tribunale. Maxi cantiere al fotofinishL’edificio seicentesco comincia a liberarsi dai ponteggi con un anno di ritardo. Costati 7,1 milioni, i lavori sono serviti anche a sistemare soffitti e infiltrazioni. ilgiorno.it

Il parere dell’esperto: Riavremmo un servizio prezioso per i cittadini. Una garanzia dei dirittiRoberto Nannelli, avvocato, è nel direttivo dell’Associazione per il tribunale di Empoli. Per il ritorno degli uffici giudiziari in città, afferma, sono stati fatti dei passi avanti. Ripristinare la ... lanazione.it

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