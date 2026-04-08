Il ritorno del Tribunale Maxi cantiere al fotofinish

Dopo dodici mesi di attese e lavori, il Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi si prepara a rimuovere i ponteggi e a tornare alla normalità. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi già da tempo, sono ormai quasi terminati e si avviano verso la conclusione. La ripresa delle attività nel tribunale segna la fine di un intervento lungo e complesso, iniziato con l’obiettivo di rinnovare l’edificio.

A un anno di distanza dalla prevista fine dei lavori, inizia a liberarsi dai ponteggi il Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi. La tanto attesa ristrutturazione dell’ala est del prestigioso edificio seicentesco nel centro storico, da dove ormai da anni se ne è andata la Procura, è iniziata nel settembre 2023 e secondo le previsioni ufficiali avrebbe dovuto concludersi ad aprile 2025. L’ammontare dei lavori, che il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna del Ministero delle Infrastrutture pagherà con i fondi del Pnrr, è di poco più di 7,1 milioni di euro. Da 2 anni e mezzo l’area di cantiere esterna ha cancellato in un sol colpo con la recinzione quasi tutti i parcheggi della piazzetta Anita Garibaldi accanto al Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno del Tribunale. Maxi cantiere al fotofinish Lavori al Ponte Vecchio prima del maxi-cantiereAffidati lavori di manutenzione programmata e preventiva del Ponte Vecchio in via Provinciale Cento. Maxi cantiere del nuovo asilo nido, fine lavori prorogata al 28 maggioCastelfiorentino (Firenze), 8 aprile 2026 – A causa del maltempo dello scorso inverno e di alcune opere collaterali propedeutiche, la fine dei lavori... Temi più discussi: Il ritorno del Tribunale. Maxi cantiere al fotofinish; Principio di responsabilità dell’amministrazione e funzione giurisdizionale; Gregorio Capasso procuratore capo di Latina: la cerimonia in tribunale il 14 aprile; Magistratura indipendente perde pezzi, critica anche Nicotra: Oggi vedo solo dogmatismo. Il ritorno del Tribunale. Maxi cantiere al fotofinishL’edificio seicentesco comincia a liberarsi dai ponteggi con un anno di ritardo. Costati 7,1 milioni, i lavori sono serviti anche a sistemare soffitti e infiltrazioni. ilgiorno.it Il parere dell’esperto: Riavremmo un servizio prezioso per i cittadini. Una garanzia dei dirittiRoberto Nannelli, avvocato, è nel direttivo dell’Associazione per il tribunale di Empoli. Per il ritorno degli uffici giudiziari in città, afferma, sono stati fatti dei passi avanti. Ripristinare la ... lanazione.it Tribunale penale monocratico di Roma. Patrocinio a spese dello Stato. Avvocati penalisti del Foro di Roma. Che voi sappiate, dopo l'ammissione al Gratuito Patrocinio, i Giudici del Tribunale di Roma esigono la comunicazione annuale di persistenza delle co - facebook.com facebook Venerdì scorso il tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati in Italia da Netflix tra il 2017 e il 2024 sono illegittimi, e in quanto tali dovranno essere risarciti. x.com