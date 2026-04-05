A gennaio si era parlato di un progetto che prevedeva una partita tra una squadra italiana e una asiatica a Perth, ma l'iniziativa non si è concretizzata a causa del rifiuto della AFC. Ora, a distanza di mesi, le principali squadre della Serie A si preparano a partecipare a tre incontri di calcio sempre nella stessa città australiana, programmati per il mese di agosto. Tra le squadre coinvolte c’è anche il Palermo.

Serie A e l’Australia, atto secondo. Dopo il fallimento del progetto Milan – Como a Perth per “colpa del no dell’Afc, la Confederazione asiatica, le big della Serie A andranno in Australia, ancora a Perth, ad agosto. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A. Saranno infatti tre amichevoli, con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Palermo. E questa volta – trattandosi di amichevoli – non ci sarà nessun veto. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, che ha reso noto un programma che nei prossimi giorni sarà ufficiale. Salvo ulteriori sorprese, le date sono già fissate: Inter e Milan saranno le prime a sfidarsi a Perth il 5 agosto, all’Optus Stadium. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le big della Serie A vanno a Perth: ad agosto fissate tre partite, c’è anche il Palermo

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