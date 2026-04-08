Un'auto nera viene vista più volte nei pressi di una villa tra Varese e Milano, coinvolta in una serie di episodi che includono furti e tentativi di intrusione. La vettura si presenta e scompare, poi riappare in punti diversi, creando un clima di incertezza. Le forze dell’ordine stanno indagando sui movimenti sospetti, senza ancora aver identificato i responsabili.

Un’auto che compare, scompare e poi riappare sempre negli stessi contesti: furti, tentativi di intrusione, movimenti sospetti. È la sagoma di una Audi A4 Avant nera, ormai diventata un vero e proprio filo conduttore negli ultimi episodi criminali che stanno mettendo in allarme non solo Varese, ma anche diversi comuni dell’Alto Milanese. Gli alert. Le segnalazioni si moltiplicano e il quadro che emerge è sempre più inquietante. L’auto sarebbe stata notata in più occasioni non solo nei quartieri varesini di Bobbiate, Lissago e Calcinate, ma anche in episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti nell’Alto Milanese, facendo pensare a una banda organizzata che si muove su un territorio più ampio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mistero dell’Audi nera dietro la catena colpi in villa tra Varese e Milano

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