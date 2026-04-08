Il deserto che resiste | il popolo Saharawi al centro di un incontro al Teatro Don Bosco

Al Teatro Don Bosco si è svolto un incontro dedicato al popolo Saharawi, un tema che coinvolge una delle crisi umanitarie più longeve e meno conosciute del nostro tempo. L’evento ha portato all’attenzione del pubblico aspetti storici, attuali e di speranza legati a questa popolazione che vive nel deserto. La serata ha fatto luce su una realtà spesso poco narrata, offrendo un’occasione per conoscere meglio una situazione complessa e prolungata nel tempo.

Un viaggio tra storia, attualità e speranza per conoscere da vicino una delle crisi umanitarie più longeve, ma spesso meno raccontate, del nostro tempo. Venerdì 10 aprile, alle ore 20,45, il Teatro Don Bosco di viale Ferrucci 33 a Novara ospiterà un incontro divulgativo aperto a tutta la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Il soprano Mariagrazia De Luca al Teatro Don BoscoSerata dedicata alla musica coniugata nella sua forma più alta quella in programma sabato 17 gennaio al Teatro Don Bosco. "Confessioni" di Domenico Palmiero al Teatro Don BoscoThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Così Domenico Palmiero: “Tutto...