Il debutto di Shiloh la figlia di Jolie e Pitt | diventa ballerina in video K-Pop

Shiloh, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha fatto il suo debutto come ballerina in un video K-Pop. La giovane artista ha partecipato a una produzione coreana, distinguendosi per le sue capacità di danza. La sua presenza nel video è stata confermata tramite immagini diffuse sui social media e piattaforme di streaming. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della famiglia e gli appassionati di musica e danza.

(Adnkronos) – Figlia di due tra le star più celebri di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma con una strada artistica tutta sua. Shiloh Jolie, 19 anni, ha avviato ufficialmente la propria carriera nella danza partecipando come ballerina di supporto al nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. La presenza della giovane nel video non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mammaIl mondo, per un attimo, ha pensato che Angelina Jolie avesse d’improvviso cambiato carriera e, miracolosamente ringiovanita, si fosse data alla... Shiloh Jolie compare in un video K-Pop, ed è identica a mamma AngelinaNon ha intenzione di fare l’attrice come i genitori, piuttosto esprime la sua creatività a passi di danza. Shiloh Jolie Looks Just Like Angelina in New Video Temi più discussi: Shiloh Jolie, la figlia di Angelina Jolie, ha appena fatto il suo debutto in un video K-pop; Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mamma; La figlia di Angelina Jolie e Pitt debutta come ballerina: il video; Shiloh Jolie conquista il K-Pop: sconvolge la somiglianza con mamma Angelina. Il debutto di Shiloh, la figlia di Jolie e Pitt: diventa ballerina in video K-Pop(Adnkronos) – Figlia di due tra le star più celebri di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma con una strada artistica tutta sua. Shiloh Jolie, 19 anni, ha avviato ufficialmente la propria carriera ... pianetagenoa1893.net Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mammaShiloh Jolie, figlia di Angelina e Brad Pitt (bella come loro) continua ad affermarsi come ballerina nel mondo dell’hip hop ... dilei.it Anni 20, Shiloh Jolie è la maggiore tra i figli biologici di Angelina Jolie e Brad Pitt. Ed è bella come loro. https://dilei.it/vip/shiloh-jolie-figlia-angelina-ballerina/2251134/ - facebook.com facebook Fiocco rosa in casa #Malen: è nata Shiloh. Il regalo speciale di Donyell #ASRoma x.com