Qualcuno ha scambiato per un momento Angelina Jolie con sua figlia, Shiloh Jolie, che ha esibito il suo talento come ballerina. La bambina, nota per la somiglianza con la madre, ha partecipato a una performance di danza, attirando l’attenzione di testimoni e fotografi presenti. La scena ha creato confusione tra il pubblico, che ha pensato a un cambio di carriera improvviso da parte dell’attrice.

Il mondo, per un attimo, ha pensato che Angelina Jolie avesse d’improvviso cambiato carriera e, miracolosamente ringiovanita, si fosse data alla danza. L’incomprensione è presto spiegata: è la figlia Shiloh a essere una promettente ballerina e ad aver debuttato come protagonista nel videoclip di una nota band K-pop. A stupire è la bellezza mozzafiato, che ricorda quella della mamma da giovane, con l’innegabile contributo del papà Brad Pitt. Shiloh Jolie, la carriera da ballerina hip hop. L’icona del K-pop Dayoung ha lanciato il suo nuovo singolo, What’s a girl to do, nel cui videoclip si scatena circondata da una folta schiera di ballerini. Tra questi, quella che più ha attirato l’attenzione del web, c’è anche Shiloh, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mamma

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Shiloh Jolie è nel corpo di ballo della star del K-pop Dayoung: guardate questo video, è identica a mamma AngelinaA una prima occhiata in tanti l’hanno scambiata per mamma Angelina, ma è Shiloh Jolie la ragazza che compare nel video della star del K-pop Dayoung...

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La bellezza di Shiloh Jolie- Pitt La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt - facebook.com facebook

La 19enne, nata dal matrimonio di Brad Pitt e di Angelina Jolie, si è presentata a un casting aperto per la nuova canzone K-pop What's a girl to do di Dayoung x.com