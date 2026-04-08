Il caso degli ufficiali giudiziari | lo sfratto è stato eseguito mamma in un b&b con i suoi 2 figli minori

Ieri è stato eseguito lo sfratto di una donna di circa 40 anni e dei suoi due figli minori da un appartamento al secondo piano di un condominio a Tavullia. La donna, di origine straniera, e i suoi figli hanno lasciato l’abitazione dopo l’atto degli ufficiali giudiziari. Attualmente, madre e figli si trovano in un bed and breakfast, dove stanno trascorrendo le ore successive all’esecuzione dello sfratto.

Pesaro, 8 aprile 2026 – S fr atto eseguito. Ieri la quarantenne di origine straniera e i suoi due figli minorenni hanno lasciato l’appartamento al secondo piano di un piccolo condominio di Tavullia dove abitavano da alcuni anni. Per loro una giornata dura, di quelle che lasciano il segno, un fatto da dimenticare, anche se si sa che non sarà così facile, che rappresenta l’atto finale di una procedura di sfratto diventata esecutiva quasi un anno fa e finora mai andata a buon fine perchè rimandata più volte. Una prassi, finita nel mirino di un’inchiesta della Procura di Pesaro, che ha portato nei giorni scorsi all’arresto degli ufficiali giudiziari Gennaro Franchini e Amedeo Trotta, accusati di aver chiesto favori sessuali in cambio del rinvio degli sfratti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso degli ufficiali giudiziari: lo sfratto è stato eseguito, mamma in un b&b con i suoi 2 figli minori Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, 64enne si uccide a SarzanaLo sfratto, l’ansia di dover lasciare la sua casa, la fragilità che amplifica ogni cosa, che impedisce di cercare e di trovare soluzioni. Sfratto bloccato con pressioni e atti falsi: arrestati due ufficiali giudiziariPesaro, 2 aprile 2026 – Arrestati due ufficiali giudiziari, entrambi funzionari dell’Unep (Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) del... Argomenti più discussi: Il caso degli ufficiali giudiziari: lo sfratto è stato eseguito, mamma in un b&b con i suoi 2 figli minori; PESISTICA | 3° Turno Open Regionale di Qualificazione | Campobasso, 10 maggio 2026; Naufragio bambini a Lampedusa, prescritto omicidio colposo per Manna e Licciardi; Dopo il caso degli husky sequestrati a Lavarone la richiesta al ministro Abodi: Vietare lo sleddog. Il caso Epstein travolge (di nuovo) l’ex principe Andrea: nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell’abuso d’ufficioDai documenti dell’Epstein Files emergono nuove rivelazioni sull’ex principe Andrea durante il suo ruolo di inviato commerciale in Cina: email, incontri organizzati dal finanziere e richieste di ... panorama.it Tagli ai consumi in caso di emergenza: riduzioni graduali, non un lockdown. Gli stoccaggi sono al 44%, ma il protrarsi della crisi cambierebbe il quadro Leggi l'articolo #Energia - facebook.com facebook #dimartedi Caso Piantedosi, Luca e Paolo: "Da quando è arrivato il Cialis, la barriera tra comandare e fottere è crollata". x.com