Un evento musicale che combina elementi di punk, blues e rock, arricchiti da influenze grunge e stoner, si svolgerà in versione completamente acustica. La performance vedrà un gruppo esibirsi in uno stile unplugged, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente per gli appassionati di generi alternativi. L’uso di strumenti acustici cambierà il tono delle canzoni, creando un’atmosfera più intima e diretta rispetto alle versioni originali.

Una travolgente miscela di punk, blues e rock, con sfumature grunge e stoner, che per l’occasione prenderà veste rigorosamente acustica. Uno spettacolo energico e intenso, con testi diretti e arrabbiati. È quanto si potrà scoprire giovedì alle 21 al Railroad Brewing di Seregno: il palco del birrificio di via Montello ospiterà il concerto dei Circus Punk, band brianzola formata da Arianna Muttoni a voce e chitarra e da Antonio Squillante a batteria e percussioni. Sarà un nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“, l’iniziativa curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. Ad andare in scena sarà uno show intimo e acustico, come vuole il format di queste serate dedicate alla musica originale suonata da vivo “senza spina“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I travolgenti. Circus Punk ’unplugged’

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