Noemi compie 44 anni Il papà musicista la laurea la dieta Meta Sanremo il body shaming e la malattia | Mi sentivo un fantasma

Noemi compie 44 anni. La sua carriera, segnata da esperienze come la partecipazione a Sanremo e il confronto con il body shaming, si intreccia con momenti personali, tra la laurea e la malattia. Figlia di un musicista, ha sempre mantenuto intatta la sua voce inconfondibile, capace di esprimere emozioni profonde. Un percorso di crescita e resilienza che si riflette nella sua musica e nella sua vita quotidiana.

