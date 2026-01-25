Noemi compie 44 anni Il papà musicista la laurea la dieta Meta Sanremo il body shaming e la malattia | Mi sentivo un fantasma
Noemi compie 44 anni. La sua carriera, segnata da esperienze come la partecipazione a Sanremo e il confronto con il body shaming, si intreccia con momenti personali, tra la laurea e la malattia. Figlia di un musicista, ha sempre mantenuto intatta la sua voce inconfondibile, capace di esprimere emozioni profonde. Un percorso di crescita e resilienza che si riflette nella sua musica e nella sua vita quotidiana.
Noemi spegne 44 candeline e la sua voce resta quella di sempre: inconfondibile, graffiante e capace di trasformare la fragilità in emozione pura. In oltre quindici anni di carriera, la cantante romana è riuscita a costruire un percorso unico nel panorama musicale italiano, continuando ancora oggi a mettersi in gioco in nuove sfide artistiche. Chi è la cantante Veronica Scopelliti, così all’anagrafe Noemi, nasce a Roma il 25 gennaio 1982. Scopre la passione per la musica da bambina, grazie al papà chitarrista che intravede in lei delle doti. Così a sette anni Noemi inizia a studiare canto per poi, a 10 anni, imparare a suonare la chitarra. 🔗 Leggi su Leggo.it
