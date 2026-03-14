L’ex presidente della Commissione Antimafia ha messo in discussione chi detiene effettivamente il potere nel Ministero della Giustizia. La capo di gabinetto, ancora in carica, nonostante le indagini in corso, ha attirato l’attenzione su questa situazione. La questione riguarda la posizione di Bartolozzi e il suo ruolo all’interno dell’istituzione.

L’ex presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi ha sollevato un interrogativo cruciale sulla reale distribuzione del potere all’interno del Ministero della Giustizia, dove la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi rimane in carica nonostante le indagini pendenti. La questione non riguarda solo una singola persona, ma mette in luce come una riforma giudiziaria possa essere guidata da figure che operano nell’ombra, influenzando direttamente l’applicazione delle leggi per i cittadini. In un contesto segnato dalla tensione referendaria e dalle critiche ai magistrati, la permanenza di un funzionario sotto indagine diventa il simbolo di un sistema dove le responsabilità formali si scontrano con i poteri reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bindi: Bartolozzi al potere. Chi comanda davvero?

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Tutto quello che riguarda Bindi Bartolozzi al potere Chi comanda...

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