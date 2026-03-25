I pronostici di mercoledì 25 marzo | Champions League femminile National League e non solo

Mercoledì 25 marzo si svolgeranno le ultime due partite dell’andata dei quarti di finale della Champions League femminile, mentre in Inghilterra proseguiranno le gare della National League. La giornata comprende anche altri incontri sportivi di rilievo, con eventi programmati in diverse competizioni nazionali e internazionali. Il programma si concentra principalmente su calcio e pallacanestro, con diverse sfide in programma nel corso della serata.

I pronostici di mercoledì 25 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo Si chiude stasera l’andata dei quarti di finale della Champions League femminile con le restanti due partite. Alle 18:45 è tempo di “Clasico” con la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Rispetto alle squadre maschili, qui c’è meno equilibrio: il Barcellona ha in rosa Putellas e Bonmati, che si sono divise i palloni d’oro degli ultimi anni, e ha un gioco scintillante. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Barcellona, nelle ultime dieci partite giocate contro il Real Madrid, ha vinto nove volte e una sola volta ha perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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