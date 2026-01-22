Scuole e ricostruzione post-alluvione | Ecco come è cambiata la città

Il teatro Sarti di Faenza ha ospitato l’evento ‘FareFaenza: la città che cambia’, durante il quale la giunta comunale ha illustrato i progressi e le sfide degli ultimi cinque anni, con particolare attenzione alla ricostruzione post-alluvione e alle scuole. Un’occasione per analizzare come la città si sia evoluta e quali interventi siano stati realizzati per il suo sviluppo e la ripresa.

Oltre due ore per raccontare cinque anni che hanno cambiato il volto di Faenza. Martedì sera il teatro Sarti ha ospitato 'FareFaenza: la città che cambia', l'appuntamento con cui la giunta di Massimo Isola ha presentato alla cittadinanza il bilancio dell'attività amministrativa. Davanti a una platea di oltre 250 persone, il racconto è stato scandito dalle immagini e dalle parole di assessori e dirigenti di sessanta mesi di lavoro, un periodo definito dal vicesindaco Andrea Fabbri come "estremamente complesso, segnato prima dalla pandemia e poi dalla drammatica sequenza dei tre eventi alluvionali che hanno stravolto la morfologia del territorio e le priorità del governo cittadino".

