Trump e gli attacchi contro i somali e Ilhan Omar | perché sono diventati bersaglio della Casa Bianca

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha nuovamente criticato e insultato la deputata del Minnesota Ilhan Omar, accusandola di provenire da un Paese “disastro”. Le sue parole hanno riacceso le polemiche e acceso i riflettori sulla sua strategia di attacco contro i politici di origini somale. È un episodio che mette in evidenza come Trump continui a usare toni duri contro chi pensa possa essere un ostacolo per lui.

“Viene da un Paese che è un disastro, non è nemmeno un Paese, francamente”. Poche ore prima dell’attacco alla deputata somalo-americana del Minnesota Ilhan Omar, figura di spicco della sinistra americana di origine somala, Donald Trump l’ha insultata, di nuovo, nel corso di un comizio in Iowa. E ha dichiarato che sarà stata lei stessa a ordire la finta aggressione, dopo la diffusione del video con un uomo che le spruzza un liquido da una siringa. Le offese del presidente a lei e alla sua comunità di origine – definita “spazzatura” – non sono una novità. Il presidente Usa ha insinuato che Omar sia coinvolta nello scandalo dei sussidi pubblici esploso nello Stato delle Twin Cities – dove vive il maggior numero di somali di tutto il Paese, circa 80mila – nel 2023 e ha sollevato dubbi rispetto al patrimonio suo e del marito passato da circa 50mila dollari a una cifra milionaria in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump accusa la deputata democratica di Minneapolis di aver organizzato l’attacco di cui è stata vittima durante un’assemblea pubblica.

