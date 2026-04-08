Dopo 40 giorni di chiusura, lo stretto di Hormuz è stato riaperto, segnando la fine di un periodo di tensione tra le parti coinvolte. La riapertura è stata accompagnata dall’introduzione di una tassa di 2 milioni di dollari per ogni nave che transita attraverso il tratto di mare. La decisione ha suscitato reazioni nei mercati internazionali, che hanno reagito positivamente alla notizia di una riduzione delle tensioni nella regione.

Roma, 8 aprile 2026 – Dall’escalation alla de-escalation: il cessate il fuoco di due settimane in Iran, propedeutico alla riapertura dello stretto di Hormuz dopo 40 giorni di chiusura, è stato accolto con grande entusiasmo dai mercati. Il greggio è tornato sotto i 100 dollari al barile, con ribassi a due cifre. L’euro si rafforza sul dollaro, l’ oro torna a salire e anche il bitcoin schizza al massimo delle ultime tre settimane. Si attenuano, dunque, i timori di un rallentamento economico e si tira un sospiro di sollievo dopo un periodo in cui tensioni e strozzature, soprattutto nel mercato dell’energia, hanno costretto i governi a fare i conti con una crisi energetica che non si vedeva, in queste proporzioni, dal 1973. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hormuz riapre con una tassa da 2 milioni di dollari a nave. L’emergenza energetica non è finita

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, "pedaggio da 2 milioni di dollari": l'ultimo azzardo dei pasdaranDonald Trump ventila la possibilità della fine delle ostilità in Iran ma Israele frena.

Una nave francese passa da Hormuz, il via libera dei Pasdaran con il «pedaggio». L’Iran abbatte un F35 Usa: «Aspettiamo i vostri militari per massacrarli» – La direttaNel 35esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare Teheran dopo la...

Temi più discussi: Hormuz non riapre più. Grazie a Trump, l’Iran si scopre più forte; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Hormuz riapre ma la crisi energetica non è chiusa; Si tratta su Hormuz, 'tregua se Teheran riapre il passaggio'.

Hormuz riapre con una tassa da 2 milioni di dollari a nave. L’emergenza energetica non è finitaI mercati tirano un sospiro di sollievo sulla scia della tregua tra Iran, Usa e Israele. Un cessate il fuoco fragile e temporaneo che non basta a far ripartire la fiducia ... quotidiano.net

Iran, Trump blocca l’attacco per riaprire Hormuz. Ecco cosa può succedere nelle due settimane di treguaUn'intensa notte di negoziati si conclude con una tregua di due settimane. Riapre (con riserve) lo Stretto di Hormuz, venerdì a Islamabad i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. panorama.it

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco riapre il traffico delle navi nello stretto di Hormuz. Una buona notizia, che però produrrà effetti positivi sulla lunga distanza. - facebook.com facebook

Trump accetta una tregua di 15 giorni mediata dal Pakistan e si riapre Hormuz. La domanda vera però è un’altra: com’è possibile che una crisi globale venga gestita da Islamabad mentre l’Europa non esiste Ormai contiamo meno del Pakistan. #zuppadiporr x.com