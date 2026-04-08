Niccolò Filippucci, vincitore della sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano

Ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con “Laguna”, a più di un mese di distanza esce, il 17 aprile, il primo disco di Nicolò Filippucci che si intitola “ Un Posto Dove Andare ” e che sarà presentato per la prima volta dal vivo il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano con ospiti speciali Settembre e l’amico di sempre, trigNO, come spoilerato da alcune story su Instagram. Il disco vede la partecipazioni di autori come l’hit-maker Alessandro La Cava, Roberto Casalino, Leonardo Lamacchia, Raffaele Esposito e poi, naturalmente, Filippucci. I brani sono squisitamente pop a tratti retrò anni 2000, altri contemporanei. I testi parlano delle riflessioni di un ragazzo di 19 anni con tutti i dubbi, le perplessità, ma anche l’urgenza di comunicare in musica ciò che difficilmente riuscirebbe a fare con le parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho vinto Sanremo Giovani, ma rimango umile. Vivere da solo mi ha dato la libertà, ma devo anche pulire casa! Le bugie bianche in amore sono concesse”: Niccolò Filippucci presenta “Un Posto Dove Andare”

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Auguri GIANLUCA GRIGNANI. La carriera inizia con "Sanremo Giovani" del 1994, dove si presenta con il brano La mia storia tra le dita. L'anno successivo gareggia tra le "Nuove Proposte" arrivando sesto con Destinazione Paradiso. Gianluca Grignani - facebook.com facebook