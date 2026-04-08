Hisense UR9 | USB-C e 4K a 180Hz per rivoluzionare il gaming TV
Hisense ha annunciato l’arrivo della nuova serie UR9 2026, dotata di un ingresso DisplayPort tramite USB-C che permette di collegare dispositivi con risoluzione 4K a 180 Hz. Questa novità consente di superare le caratteristiche tipiche dei televisori presenti sul mercato. La presenza di questa porta amplia le possibilità di connessione per i giochi e le applicazioni ad alte prestazioni.
Hisense introduce nella serie UR9 2026 un ingresso DisplayPort tramite USB-C per supportare risoluzioni 4K a 180 Hz, superando i limiti standard dei televisori attuali. L'industria dei display ha per anni il dominio assoluto dell'HDMI, relegando le altre tecnologie esclusivamente all'ecosistema dei personal computer. Questa stabilità viene interrotta con l'arrivo dei nuovi modelli UR9 di Hisense, che integrano una soluzione video ad alte prestazioni precedentemente assente nei TV di fascia alta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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