Una guida presenta le caratteristiche della scarpa “530 Sl” di New Balance in collaborazione con Miu Sabot. L’articolo include anche una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione, specificando che potrebbe esserci una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite quei link. Non vengono fornite altre dettagli o specifiche sul prodotto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede délavé e pelle: la texture vintage che giustifica il prezzo. L’analisi della tomaia dei Sabot ‘530 SL’ rivela immediatamente l’intento estetico di questa collaborazione tra New Balance e Miu Miu. Il protagonista assoluto è il suede délavé, una pelle scamosciata trattata per ottenere un effetto vintage che evoca un senso di nostalgia sofisticata. Questa scelta materica non è puramente ornamentale: il finish “lavato” conferisce alla scarpa una profondità cromatica che si discosta dalle finiture uniformi delle sneakers da ginnastica tradizionali, posizionando il prodotto in una fascia di lusso artigianale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida: Miu Sabot ‘530 Sl’ New Balance X Miu

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