Il Gruppo Stratego Società Benefit ha diffuso la sua prima Relazione di Impatto, documentando le attività svolte e i risultati raggiunti. La relazione include dati relativi a oltre 12.000 interventi e progetti realizzati nel corso dell'ultimo anno. La pubblicazione rappresenta un passo importante per l'organizzazione, che intende rendicontare in modo trasparente le proprie azioni e il contributo sociale prodotto.

Oltre 12mila beneficiari coinvolti, più di 400mila utenti raggiunti online e una strategia orientata a capitale umano, sostenibilità, formazione e sviluppo dei territori. GRUPPO STRATEGO SOCIETÀ BENEFIT PUBBLICA LA SUA PRIMA RELAZIONE DI IMPATTO. Oltre 12mila beneficiari coinvolti attraverso iniziative in presenza ad alto valore sociale, più di 400mila utenti raggiunti dalle campagne digitali e numerose attività di promozione dei principi ESG rivolte a imprese, studenti, ricercatori, studi professionali e organizzazioni non profit su tutto il territorio nazionale. Attivo nei settori del marketing e della comunicazione, dell’editoria, della formazione e del media training, il Gruppo opera su scala nazionale, con partner e clienti dal Trentino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Gruppo Stratego Società Benefit pubblica la sua prima Relazione di Impatto

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