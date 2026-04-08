Un documento diffuso dalla FIGC mette in evidenza le criticità del calcio italiano, sottolineando come il sistema sia bloccato e senza prospettive di sviluppo. L’ex presidente della federazione, dopo aver rassegnato le dimissioni, denuncia una situazione caratterizzata da una carenza di giovani, un alto livello di debiti e l’impossibilità di attuare riforme efficaci. La comunicazione evidenzia le difficoltà di un settore in forte crisi.

Nel documento dopo le dimissioni, l’ex presidente FIGC denuncia un sistema ingessato: pochi giovani, troppi debiti e riforme impossibili Dopo l’addio alla guida della FIGC, Gabriele Gravinarompe il silenzio e mette a nudo tutte le fragilità del calcio italiano. Lo fa con undocumento di 12 pagine, inizialmente destinato alla Commissione Cultura della Camera ma mai discusso dopo le sue dimissioni, come se, sottolinea “I problemi fossero improvvisamente spariti”. Al centro dell’analisi, un sistema “ingessato”, dove gli interessi di leghe, club e politica si sovrappongono fino a bloccare ogni tentativo di riforma. I numeri raccontano una crisi profonda:in Serie A il 67,9% dei minuti è giocato da calciatori stranieri, mentre gli Under 21 italiani rappresentano appena l’1,9%del totale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gravina scuote il sistema, ecco il documento FIGC: “Calcio italiano bloccato e senza futuro”

Ecco perché il calcio italiano è malato: il documento che Gravina avrebbe portato alla Camera (che non l’ha ricevuto)Un documento di dodici pagine, sintesi del lavoro di otto anni alla guida del calcio italiano.

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