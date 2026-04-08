Grano guerriero | la storia evolutiva delle prime colture agricole

Una nuova ricerca rivela che l’evoluzione del grano coltivato è stata influenzata dalla competizione tra le piante per la luce e lo spazio. Lo studio analizza come le prime varietà di grano siano state selezionate attraverso processi naturali e pratiche agricole, evidenziando i cambiamenti genetici che hanno portato alla nascita delle colture moderne. La ricerca si concentra sulle dinamiche tra le piante e le condizioni ambientali durante le fasi iniziali di domesticazione.

Una recente ricerca suggerisce che l’addomesticamento del grano sia stato fortemente modellato dalla competizione per luce e spazio tra le piante. Le prime colture svilupparono caratteristiche che permettevano loro di crescere più velocemente e sopraffare le piante vicine, offrendo importanti indicazioni su come il grano si sia evoluto nel tempo e su come potrebbe essere migliorato in futuro. Lo studio è stato condotto dal Dr. Yixiang Shan e dal professor Colin Osborne dell’Università di Sheffield, con la collaborazione di ricercatori dell’Università autonoma di Madrid, dell’Università King Juan Carlos e dell’Università di Wageningen. Le prime coltivazioni favorivano piante capaci di competere in modo più efficace rispetto ai loro antenati selvatici. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Grano “guerriero”: la storia evolutiva delle prime colture agricole La leggenda del Guerriero Biancorosso: la storia di Arthur KenneyLa storica squadra di basket milanese ha recentemente celebrato un importante traguardo, raggiungendo i 90 anni di attività di successi e tradizione. Nella Biblioteca di Storia la presentazione di "Grano amaro. Lavoro contadino nell’Italia nord-orientale (secoli XIII-XV)" di Tommaso VidalTra la fine del XII e la metà del XIII secolo, nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale i vecchi affitti consuetudinari a lunghissimo termine...